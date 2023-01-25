Bir zam da taksiye
İzmir’de taksilerin fiyat tarifesinde zam geldi. Yeni tarifeye göre; en kısa mesafe 20 liradan 30 liraya, açılış 6 liradan 7 liraya, kilometre başı ücret ise 9 liradan 13 liraya yükseltildi. Zamlı tarifenin yarın sabahtan itibaren uygulanacağı öğrenildi.
İzmir'de taksilerin açılış, kilometre ve indi bindi ücretlerine zam yapıldı. Akaryakıt ve yedek parça fiyatlarındaki ardı ardına gelen fiyat artışlarının ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın talebi üzerine İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) tarifelere zam yaptı.
Onaylanan yeni tarifeye göre; taksi açılış ücreti 6 TL'den 7 TL’ye, kilometre başına ücret 9’den 13TL’ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 30 TL’ye yükseldi.
En son 2022 Mart ayında tarife ayarlaması yapılan taksilerde ücret artış oranı yüzde 60 civarında olmuştu.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan masraflardan dolayı fiyat ayarlaması yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, yeni fiyat tarifesinin yarından itibaren geçerli olacağını bildirdi.
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