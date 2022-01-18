Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

18 Ocak 2022 Salı, 09:22

Olumsuz hava koşullarının kar yağışı ve buzlanmayla etkisini gösterdiği bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

ADIYAMAN

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman'da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

ARTVİN

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime bugün ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime bugün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, sabahtan itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

GİRESUN

Giresun'da, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerine bugün bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

KARABÜK

Karabük'te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime bugün ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve bugün sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 ilçede 18 Ocak Salı günü itibariyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da 8 ilçede tüm okullara, 3 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Taşköprü, Hanönü, Seydiler, Pınarbaşı ve Küre ilçelerindeki tüm okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Bozkurt, Daday ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

TRABZON

Trabzon'da devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.