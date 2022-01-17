Gaziantep'te okullara kar tatili
Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Evi olmayanlara da çağrıda bulunan Vali Gül, evsiz yurttaşların, valiliğin anlaşmalı olduğu otelde misafir edileceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Gaziantep’te yarın sabah saatlerinde başlayarak çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyordu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, beklenen kar yağışı öncesi, sosyal medya hesabında okulların tatil edildiğini duyurdu.
OKULLAR VE KAMUDA TATİL
Vali Gül, açıklamasında şunları söyledi:
“Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep’te yoğun kar yağışı beklenmektedir. Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için, okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.”
EVSİZLERE ÇAĞRIDA BULUNDU
Evi olmayanlara da çağrıda bulunan Vali Gül, “Mevsim kış, hava soğuk… Her ne sebeple olursa olsun, kalacak yeri olmayan kişileri 112’ye bildirin lütfen. Hemşehrilerimizi valiliğimizin anlaşmalı olduğu otelde misafir ediyoruz” dedi.
Bu arada sürücüleri de uyaran Vali Gül, “Kış koşullarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikte riskin artabileceğini unutmayalım. Vatandaşlarımızın kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" diye konuştu.
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