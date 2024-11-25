Birçok ilde eğitime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:55

Güncelleme: 25.11.2024 - 21:55

Valiliklerden yapılan açıklamalar sırasıyla şu şekilde:

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği vurgulandı.

Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi belirtildi.

ORDU

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

BOLU

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

ARTVİN

Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük'te kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

MALATYA

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

GİRESUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."

AMASYA

Amasya'da ise kapalı olan 20 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla buzlanmaya karşı D-100 kara yolu başta olmak üzere ketteki kara yollarında çift yönlü temizlik ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

TOKAT

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.