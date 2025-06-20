Birçok ilde hissedildi: Akdeniz'deki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü. Depremin birçok ilçede hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Akdeniz'deki deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen- Kıbrıs Dalma-Batma Zonu'nda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle" dedi.