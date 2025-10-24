Cumhuriyet Gazetesi Logo
Birçok kentten gelen cinayet, yaralama, kundaklama haberleri bu ülkede can güvenliği yok dedirtiyor: Şiddet kol geziyor

24.10.2025 04:00:00
Rengin Temoçin
Türkiye neredeyse her gün yeni bir şiddet olayına tanık oluyor. Ekonomik kriz, siyasette kullanılan gergin dil, adalet kurumuna güvenin azalması, şiddetle yeterince mücadele edilmemesi toplumsal şiddeti körükleyen nedenler arasında gösteriliyor.

Türkiye’nin kanayan yarası kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri. İki günde en az dört kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Kahramanmaraş’ta önceki gün Hakan Yılmaz, boşandığı eşi Fatma Görkem ile eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i tabancayla öldürdü. Üvey kızı Eda Nur Göksu’yu da yaraladıktan sonra dokuz yaşındaki oğlunun yanında intihara kalkışan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çankırı Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez boşandığı S.Y. tarafından sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçtıktan sonra intihar girişiminde bulunan S.Y. hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi İlknur Kertlez’in daha önce eski eşi hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından şikâyette bulunduğu ortaya çıktı.

Kayseri’de ise Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39), fakülte binasının öğrenci girişinde beş yıl önce boşandığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Üç çocuk annesi Keskin, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şüpheli olay yerinden kaçarken trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bu olaylar Türkiye’de kadın cinayetlerinin geldiği vahim boyutu ve şiddetin artık yalnızca kadınları değil, çocukları, aileleri, hatta kamusal alanı da içine alan bir toplumsal güvenlik krizine dönüştüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Cinayetlerin ardından faillerin intihar etmesi, suçun cezasız kalacağına dair bir ‘nihai kontrol’ düşüncesini güçlendiriyor” dedi. 

