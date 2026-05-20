BirGün yöneticilerine “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması

BirGün gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sefer Selçuk Özbek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gökay Başcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Özbek ve Başcan, avukatları eşliğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi.
SORUŞTURMANIN NEDENİ ÖĞRENCİ EYLEMLERİ HABERİ
Soruşturmanın, BirGün’de 24 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan bir haber nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.
Söz konusu haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart sonrasında protestolara katılan üniversite öğrencilerine yönelik soruşturmalar, burs kesintileri ve yurttan çıkarma uygulamaları yer alıyordu.
“CUMHURBAŞKANINA HAKARET” SUÇLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, haberde yer alan ifadeler nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında soruşturma yürüttüğü belirtildi.