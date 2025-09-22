BirGün yöneticilerinin yargılandığı dava ertelendi

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in yargılandığı dava 22 Ekim tarihine ertelendi.

BirGün yöneticileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Savcı, gazetecilerin suçlamalardan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Koç ile Gökdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

Aydın, Koç ve Gökdemir'in ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca İbrahim Aydın hakkında ‘siyasi yasak’ olarak bilinen TCK 53. Maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması isteniyor.