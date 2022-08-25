BirGün'ün yayın koordinatörü İbrahim Varlı'ya soruşturma
İki yıl önceki tweeti nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan BirGün’ün Yayın Koordinatörlerinden İbrahim Varlı, emniyette ifade verdi.
BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’ya iki yıl önce yaptığı “İslamcılar zorbadır” paylaşımı nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek”ten soruşturma açıldı. Varlı, 25 Eylül 2020 tarihinde attığı “İslamcılar zalimdir, İslamcılar zorbadır, İslamcıların yapamayacağı kötülük yoktur...” tweeti nedeniyle hakkında TCK’nın 216. maddesinden açılan resen soruşturma nedeniyle emniyette ifade verdi.
Birgün'de yer alan habere göre, Varlı ifadesinde CİMER’e yapılan şikâyet üzerine açılan soruşturmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, tweetinin herhangi bir suçlama, aşağılama ve düşmanlık içermediğini söyledi. Bir dış politika yazarı olarak Ortadoğu’dan Afrika’ya dört bir taraftaki siyasal ve radikal İslamcı yapıları incelediğini ifade eden Varlı, tweette “siyasal İslamcılık”ın kastedildiğini belirtti. Siyasal İslamcılığın bir siyasi hareket olduğunu, bu tanımlamanın bir terminoloji olduğunu ve her inananın da siyasal İslamcı olmadığını kaydederek, “soruşturmaya yer olmadığına dair karar” verilmesini talep etti.
TCK 216 NEDİR?
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. Maddesi:
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçunu kapsıyor. TCK/2. maddesine göre “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” TCK 216/3. maddesi ise “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmayı” kapsıyor.
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