Hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen ne dedi? Gülşen'e neden soruşturma açıldı?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:11

Sahne sanatçısı ve şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmadan sonra, bir de gözaltı kararı çıktı. İşte ayrıntılar...

GÜLŞEN'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, dün bazı basın organları tarafından yayınlanmıştı. Gülşen'in, sahnede ifade ettiği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri ünlü sanatçıyı hedef haline getirdi.

ÜNLÜ ŞARKICIYA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”

ÜLKENİN TEK DERDİ: GÜLŞEN

Ünlü şarkıcının aylardır sahnede giydiği kıyafetler, yandaş basın organları tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyordu. İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, Hacı Yakışıklı gibi isimlerin yanı sıra şarkıcı Demet Akalın, İzzet Yıldızhan, Işın Karaca da sanatçıyı sert sözlerle hedef almıştı.

Son olarak sahnede açtığı LGBT bayrağı ile gündeme gelen Gülşen, şu anda hakkında açılan soruşturma ve gözaltı kararı ile gündemde. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimler Twitter'da bugün itibariyle şarkıcı Gülşen'i hedef alan isimlerden oldu.