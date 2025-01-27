Biri 16, biri 15 yaşında: Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Gaziantep'te kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Baran Özmiço ile arkasında bulunan 15 yaşındaki Yusuf Cihangilgil hayatını kaybetti.

Biri 16, biri 15 yaşında: Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 20:07

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakcagözü Mahallesi’nde meydana geldi. Baran Özmiço’nun kontrolünü yitirdiği 27 AYC 775 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Baran Özmiço ile arkasındaki Yusuf Cihangilgil, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşamını yitiren Özmiço ile Cihangilgil'in olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kaza #motosiklet #Soruşturma

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