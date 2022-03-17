8 HDP'li bir CHP'li 9 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bir CHP'li ve 8 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
Dosyalar arasında; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a ait fezlekeler yer aldı.
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