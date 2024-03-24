'Biri toprağa, biri hurdalığa' diyerek paylaştığı aracıyla kaza yaptı: Sürücü hayatını kaybetti araç da hurdaya döndü

Adana'da kamyona çarpan otomobildeki sürücü 36 yaşındaki Aşkın Taşdemir, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:27
'Biri toprağa, biri hurdalığa' diyerek paylaştığı aracıyla kaza yaptı: Sürücü hayatını kaybetti araç da hurdaya döndü
Abone Ol google-news

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Taşdemir'in duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, egzoz satışı ve tamirciliği yapan Taşdemir'in 6 Şubat'ta otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü görüldü. 


Adana haberleri fotoğraf haberleri medya haberleri

İlgili Haberler

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı
Yer: Kadıköy... Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

Yer: Kadıköy... Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı

Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Engellerle karşılaşan muhtar adaylarının afişleri yırtıldı, silahlı saldırıya uğrayan dahi var

Engellerle karşılaşan muhtar adaylarının afişleri yırtıldı, silahlı saldırıya uğrayan dahi var
25 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!

25 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!
Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı

Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Karabük Üniversitesi'ndeki 'HIV' ile 'HPV' iddialarına ilişkin açıklama!

Karabük Üniversitesi'ndeki 'HIV' ile 'HPV' iddialarına ilişkin açıklama!
Türk Hava Yolları 10 Yıl aradan sonra Libya’ya dönüş yapıyor

Türk Hava Yolları 10 Yıl aradan sonra Libya’ya dönüş yapıyor
Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı

Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?