'Biri toprağa, biri hurdalığa' diyerek paylaştığı aracıyla kaza yaptı: Sürücü hayatını kaybetti araç da hurdaya döndü
Adana'da kamyona çarpan otomobildeki sürücü 36 yaşındaki Aşkın Taşdemir, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona çarptı.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Taşdemir'in duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamadı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, egzoz satışı ve tamirciliği yapan Taşdemir'in 6 Şubat'ta otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü görüldü.
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