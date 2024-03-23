Yer: Kadıköy... Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

Kadıköy’de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:55
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Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı.

YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ

Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek İki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


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