'Birimiz hurdalığa birimiz de mezara' paylaşımı yapan genç, kazada hayatını kaybetti
Eskişehir’de kullandığı motosikletle kamyona arkadan çarpan Ceyhun Bilen hayatını kaybetti. Bilen’in sosyal medyadan motosiklet ile yaptığı paylaşımda yer alan “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara” cümlesi dikkat çekti.
Kaza, Sivrihisar’ın Babadat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Bilen (24) idaresindeki 80 AAD 667 plakalı motosiklet, Babadat Mahallesi yakınlarında E.K. idaresindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilen, ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan Ceyhun Bilen, tüm müdahilelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ceyhun Bilen’in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile paylaşımlarının yoğun olduğu görülürken, bir gönderisindeki “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara” sözü dikkat çekti. Bilen’in cenazesi ikindi namazının ardından Biçer Mahallesi’ndeki kabristana defnedilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu