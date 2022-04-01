Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık'tan asgari ücret açıklaması: Temmuz ayında zam yapmak zorundalar

01 Nisan 2022 Cuma, 14:05

“7 bölgede 7 miting” sloganı ile daha önce beş kentte miting düzenleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yarın Trabzon’da; “Yoksulluk ve fukaralık zamlarına dur de” sloganı ile zamları proteste edecek.

Mustafa Balık, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı’ndan Esra Nur Pervan'ın sorularını yanıtladı. Asgari ücrette iyileştirme yapılmazsa vatandaşın enflasyonun altında ezileceğini söyleyen Balık, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı ve AKP’li bürokratlar milletvekilleri bu işi ilk söyleyenlerdi. Temmuz ayında zam yapmak zorundalar. Hiç kaçarı yok. Şu an asgari ücretle geçinenlerin ayakta duracak hali kalmadı. 2 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaşların ayakta duracak hali kalmadı.Dolayısıyla ne derlerse desinler şu anda nisan ayının başındayız. 15 Mayıs’a geldiği zaman insanlar kredi kartı borcu batağına saplanmış olacaklar. Bunun haziranı var. Temmuz'da da mutlaka asgari ücrete iyileştirmelerin yapılması gerekiyor şimdi. Asgari ücret komisyonunun toplanması belli bir tarihe de gerek yok. Ülke şartları; çalışanların, emekçilerin içinde bulunduğu durum kötüye gidiyorsa asgari ücret komisyonu toplanır, asgari ücreti yeniden belirler. Ben de temmuz ayında yeniden asgari ücrete zam yapılacak diyorum."

"ÜRETİMDE OLANLAR ÇOK ZOR DURUMDALAR"

Balık, mitinglerinde halkla ve kamuoyuyla bir araya geldiklerini ve bunun karşılığını da aldıklarını belirterek, "Biz halkın içinde bulunduğu durumu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çok farklı illere gittik bu da altıncı durağımız. Dolayısıyla burada çalışanların içinde bulunduğu durum, emeklilerin içinde bulunduğu durumu köylünün, çiftçinin içinde bulunduğu durum, sanayicinin içinde bulunduğu durum; bugün sadece maaş alanlar değil, üretimde olanlar da çok zor durumdalar" dedi.

TEPKİLERDEN DOLAYI YENİDEN GÖRÜŞELİM DEDİLER

Mustafa Balık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ham madde girişleri noktasında çok sıkıntılılar, inşaat sektörü çökmüş durumda. Hiçbir yerde para yok, kaynak yok. Biz bunları halka anlatıyoruz, bunun karşılığını da alıyoruz da çok kalabalık açıklamalar yapıyoruz ve basında çok geniş yer tutuyor. Hükümetin bu 'yeniden asgari ücreti görüşebiliriz' lafı da bu eylemlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Onlar durduk yere ya biz asgari ücreti yeniden görüşelim dememiştir. Kamuoyundaki ve halktaki işte sivil toplum kuruluşundaki. Tepkilerden dolayı böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissetmişler. Bu tepkilerimizi yükselttiğimiz sürece temmuz ayında yeni asgari ücret görüşmesi yapılacak ve tüm çalışanların ücretleri yeniden değerlendirecek. Biliyorsunuz asgari ücret kamu çalışanlarının maaşları da asgari ücretteki artışa göre verilerin kamu çalışanlarının maaşlarında etkili oluyor.

"ARALIĞA KADAR BEKLEYİN’ DEME ŞANSLARI YOK"

Şimdi bakın ocak ayında yüzde 11,4 şubatta 4.8 Mart’ta da onun üzeri yüzde 10'un üzerinde enflasyon farkı oluştu. Toplamda ne yaptı? Yüzde 20’ye 25’e yakın bir enflasyon farkı oluştu. Bize verdiği zam oranı 7.5 yani 5 toplu sözleşmeden kaynaklı Cumhurbaşkanı 2.5 ben veriyorum dedi. Diğeri de enflasyon fark eden 30.5’e tamamlayan enflasyon fark edin ama şu anda bizim hükümetlerin yüzde 19 civarında alacağınız oluştu. Şu an itibariyle enflasyon farkı yüzde 19 olmuştur. Her ay ortalama yüzde 10’luk enflasyon olacak olursa. Temmuz ayına geldiğimiz zaman bakın yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 45'ler oranında 6 aylık enflasyon farkı oluşacak. Bunun öyle bekleyin aralığa kadar bekleyin deme şansları yok."

"BURADAN VERİLEN MESAJ GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK"

Trabzon’da yapılacak miting için konuşan Balık Trabzon’dan verecekleri mesajın çok geniş kitlelere ulaşabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Trabzon bir emekçi kenti. Trabzon ülkenin her tarafına yayılmış geniş kitleleri olan tüm ülkeye katma değer kapan bir kent yani, bakmayın Trabzon’da yaşayan bir nüfus var ama Trabzon’da yaşayan nüfusun 3-4 katı kadar da İstanbul’da, Ankara’da sanayide özellikle üretim kesiminde ve kamu alanında yüzlerce bürokratı memuru, çalışanı yetiştirmiş bir kent. Dolayısıyla biz Trabzon’a gelirken tüm bunları göz önünde bulundurarak geldik yani. Halka Trabzon’dan vereceğimiz mesaj çok geniş kitlelere ulaşabilecek çünkü Trabzon emeğinde önemli kentlerinden birisi önemli duraklarından birisidir bile. Dünyaya açılan önemli kapılarından biri önemli illerimizden birisi olduğu için Trabzon."