Birleşik Kamu-İş’te yeni dönem

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Görev dağılımı belli olmamakla beraber yedi isim yönetimde yer aldı.

Bu isimler; Mehmet Koç, Orhan Yıldırım, Sadık Doğrul, Şükrü Balun, Şenol Eyüboğlu, Hakan Boyar ve Hüseyin Kara oldu.

Bu sonuçla birlikte konfederasyonun genel örgütlenme sekreterliği görevini yürüten Balun yeniden yönetime girdi. Merkez Denetim Kurulu üyeleri Özgür Işık, Uğur Solak ve Uğurcan Küçükala’dan, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise Serkan Toptutan, Sultan Güven ve Dilek Avşar’dan oluştu.