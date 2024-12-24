Birleşik Kamu-İş’te yeni dönem
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu geçen haftasonu Ankara’da bir otelde 6. Olağan Genel Kurulu’nu düzenledi. Genel kurul sonrası konfederasyonun merkez yönetim kurulu (MYK) da şekillendi.
Görev dağılımı belli olmamakla beraber yedi isim yönetimde yer aldı.
Bu isimler; Mehmet Koç, Orhan Yıldırım, Sadık Doğrul, Şükrü Balun, Şenol Eyüboğlu, Hakan Boyar ve Hüseyin Kara oldu.
Bu sonuçla birlikte konfederasyonun genel örgütlenme sekreterliği görevini yürüten Balun yeniden yönetime girdi. Merkez Denetim Kurulu üyeleri Özgür Işık, Uğur Solak ve Uğurcan Küçükala’dan, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise Serkan Toptutan, Sultan Güven ve Dilek Avşar’dan oluştu.
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