Birleşik Metal-İş’ten MESS’e karşı yeni eylem kararı

Birleşik Metal-İş, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde 8 Ocak 2026’da yapılan son görüşmenin ardından yeni eylem programını kamuoyuyla paylaştı. Sendika, başkanlar ve genel yönetim kurullarının yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda, işçilerin taleplerini duyurmak ve MESS’in sunduğu teklifleri protesto etmek amacıyla eylemlerin yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Açıklanan takvime göre, 14 ve 21 Ocak Çarşamba günleri tüm vardiyalarda yemek paydoslarında yürüyüşler düzenlenecek. İşçiler, sloganlar eşliğinde kortejler halinde fabrikalardan çıkacak. 15 ve 22 Ocak Perşembe günlerinde ise üretimden gelen gücün kullanıldığı birer saatlik iş bırakma eylemleri gerçekleştirilecek.

Sendika, 17 Ocak’ta Çorlu şehir merkezinde saat 17.00’de kitlesel bir basın açıklaması yapacağını da duyurdu. Fazla mesaiye kalmama eyleminin sürdürüleceği belirtilirken, 16-25 Ocak tarihleri arasında sözleşme kapsamındaki tüm işyerlerinde grev eğitimleri düzenleneceği aktarıldı.

Birleşik Metal-İş, resmi arabulucu raporunun sendikaya ulaşmasının ardından süreci yeniden değerlendireceklerini ve grev programını bu değerlendirme sonrasında ilan edeceklerini açıkladı.

Sendika yetkilileri, metal işçilerinin hak arayışını görünür kılmak ve MESS’in tekliflerinin işçilerin taleplerinin çok gerisinde kaldığını göstermek amacıyla eylemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.