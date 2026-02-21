Birleşmiş Milletler'den Haluk Levent'e övgü: 'Her şey bir insanı sevmekle başlar'

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, BM'nin Gazze yardım fonuna destek yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Levent'in BM Genel Merkezi'ne geldiği ve gitarıyla şarkı söylediği anları X hesabından paylaştı.

Msuya paylaşımına, "Her şey bir insanı sevmekle başlar. İnsancıllığın empatiyle, yani birinin ihtiyaç duyduğu anda yanında olmayı seçmekle başladığına dair güzel bir hatırlatma" notunu düştü.

“It all starts with loving one person.”



A beautiful reminder that humanitarianism begins with empathy – with choosing to stand by someone in their moment of need.



Thank you @haluklevent for your generous donation to our #Gaza fund and for lending your God-gifted voice for good. pic.twitter.com/RtTgBzCZLp — Joyce Msuya (@JoyceMsuya) February 20, 2026

KONSERLERİNİN GELİRİNİ BAĞIŞLADI

Msuya'nın paylaşımını alıntılayan gazeteci Razı Canıklıgil, Haluk Levent'in Finlandiya ve Ankara konserlerinin gelirini BM'nin Gazze yardım fonuna bağışladığını yazdı:

"Haluk Levent’e Birleşmiş Milletler’den büyük övgü. Finlandiya ve Ankara konserlerinin gelirini söz verdiği gibi BM’nin Gazze yardım fonuna bağışlayan Haluk Levent, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının isteği üzerine gitarıyla BM Genel Merkezinde minik bir konser verdi. Sanatçının bu çömertliği videoyla BM sosyal medya hesaplarından 'Her şey tek bir insanı sevmekle başlar' ifadesiyle kendisine teşekkür edilerek paylaşıldı."