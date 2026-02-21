Birleşmiş Milletler'den Haluk Levent'e övgü: 'Her şey bir insanı sevmekle başlar'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 10:50:00
Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, sanatçı Haluk Levent'e Gazze yardım fonuna gösterdiği destek için teşekkür etti. Msuya, Levent'in BM Genel Merkezi'nde gitarıyla şarkı söylediği anları paylaştı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, BM'nin Gazze yardım fonuna destek yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Levent'in BM Genel Merkezi'ne geldiği ve gitarıyla şarkı söylediği anları X hesabından paylaştı.

Msuya paylaşımına, "Her şey bir insanı sevmekle başlar. İnsancıllığın empatiyle, yani birinin ihtiyaç duyduğu anda yanında olmayı seçmekle başladığına dair güzel bir hatırlatma" notunu düştü.

KONSERLERİNİN GELİRİNİ BAĞIŞLADI

Msuya'nın paylaşımını alıntılayan gazeteci Razı Canıklıgil, Haluk Levent'in Finlandiya ve Ankara konserlerinin gelirini BM'nin Gazze yardım fonuna bağışladığını yazdı:

"Haluk Levent’e Birleşmiş Milletler’den büyük övgü. Finlandiya ve Ankara konserlerinin gelirini söz verdiği gibi BM’nin Gazze yardım fonuna bağışlayan Haluk Levent, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının isteği üzerine gitarıyla BM Genel Merkezinde minik bir konser verdi. Sanatçının bu çömertliği videoyla BM sosyal medya hesaplarından 'Her şey tek bir insanı sevmekle başlar' ifadesiyle kendisine teşekkür edilerek paylaşıldı."

