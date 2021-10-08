Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ilk duruşması başlıyor

08 Ekim 2021 Cuma, 10:47

Gezi Parkı davasında yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarının, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişinin ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmüştü.

Beşiktaş taraftar grubu ‘Çarşı’ üyesi 35 kişinin, ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Polise direnmek’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından yargılandığı ve tüm suçlamalardan beraat ettiği dava da, Yargıtay tarafından bozulmuş ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Yargıtay, bozma ilamında ‘Gezi Parkı ile Çarşı davalarının arasında hukuki bağlantı olduğu' gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

30. Ağır Ceza Mahkemesi, 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı göndererek, davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar, 30 Temmuz 2021 tarihinde 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Duruşma daha geniş salonu olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık iş insanı Osman Kavala SEGBİS ile katılırken diğer tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu. Heyet henüz salona gelmedi.