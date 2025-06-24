Birlik Sağlık-Sen'den İzmir Şehir Hastanesi'nde 'fazla mesai' uygulamasına tepki: 'Bu keyfi uygulama derhal iptal edilmeli!'

İzmir Şehir Hastanesi’nde sağlık personeline yönelik her gün yarım saat fazla çalıştırma uygulaması, tepkilere yol açtı.

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen), söz konusu uygulamayı protesto etmek amacıyla hastanenin acil servisi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika, uygulamanın yasaya aykırı olduğunu savunarak iptal edilmesini talep etti. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

“Kanunda, genelgede ve yönetmelikte çalışma mesai saatlerinin açık ve net. Buna rağmen zaman zaman bu idareci arkadaşlara biz kanun, genelge ve yönetmelik öğretmek durumunda kalmaktayız. Bütün idareci arkadaşlarla açık ve net bir şekilde konuşmamıza rağmen maalesef halen ısrar etmektedirler. Gerekçe olarak ‘öğle yemeği yiyorsunuz, öğle yemeğinde kaybettiğiniz zamanı mesai olarak saat 16.00’da değil, 16.30’da çıkacaksınız’ şeklinde bir yaklaşıma bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Ama böyle bir şey olamaz. 2012’li yıllarda Sağlık Bakanlığı bu konuda bir adım attı. Sağlık kurumlarındaki yataklı sağlık kurumlarındaki mesaisi 08.00- 17.00 dedi. Ancak yapılan girişimlerle geri adım atıldı. Siz yaptığınız girişimle personelin yediği yemekte geçen zamana göz dikeceğinize bu kurumdaki diğer eksikliklerle uğraşın. Buradaki güvenlik sorunuyla uğraşın. Buradaki temizlik sorunuyla uğraşın. Yani böyle bir yaklaşımın olması asla ve asla kabul edilemez.”

“MÜCADELENİN SONUNA KADAR PEŞİNDEYİZ”

Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere hiç kimsenin kanun, genelge ve yönetmeliği değiştiremeyeceğini belirten Doğruyol, “Mesai saat 08.00’da başlıyorsa mesai saat 16.00’da biter. Siz eğer ‘mesai saat 17.00’ derseniz biz de deriz ki; ameliyathanede çalışan arkadaşlar 12.00- 13.00 arası yemek molasında. Ne yapacaksınız? Ameliyatı bırakıp gidemeyeceksiniz doğal olarak. Mesai, yatak tedavi kurumlarında kesintisizdir. Herkes buna uymak zorundadır. Şimdi idareci arkadaşlar diyor ki; ‘biz Sağlık Müdürlüğü'ne görüş sorduk’ isterseniz Sağlık Bakanlığı'na sorun. Şimdi Sağlık Müdürlüğü'nden gelen görüş desin ki mesai 16.00 ya da 17.00 siz buna mı uyacaksınız? Kanunlar nerede? Genelgeler nerede? Yönetmelikler nerede? Şunu unutmayın; bu kurumlar kamu kurumlarıdır. Bu kurumlarda Sağlık Bakanımız da dahil, İl Sağlık Müdürümüz de dahil, başhekimlerimiz de dahil herkes kanun, genelge ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Biz Birlik Sağlık Sen olarak bu mücadelenin sonuna kadar peşindeyiz. Bu kurumlar kimsenin özel işletmeleri değildir herkes kanun, genelge neyse onu yapacak, yapmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

“BU UYGULAMA DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Mahmut Oğuz ise “Kanunsuz mesai uygulaması bugün ameliyathane ile başlamış, yarın yemek molası kullanmayan ilgili tüm birimlere yayılması muhtemeldir. Yemek molası olmayan personelin günlük çalışma süresi yasa gereği 8 saat olması gerekirken, bu süre hukuka aykırı biçimde 8 saat 30 dakikaya çıkarılmıştır. Bu uygulama hem Anayasa’ya hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırıdır ve derhal iptal edilmelidir! İlgili birimlerde çalışan yüzlerce sağlık emekçisi idaremizin adım atmasını beklemektedir” dedi.

Oğuz talepleri dile getirdi:

“Endoskopi Ünitesi mesai saatleri sonrasında da poliklinik hizmetinde aktif edilmeli ve hastalara randevu verilmelidir. Kendi personeli, sabah endoskopide çalışıp akşam acilde biten nöbet uygulamasından çıkarılmalı; nöbetini, ilgili birimde hastalara kesintisiz hizmet sunarak tamamlamalıdır. Hastanemizde yaşanan usulsüz görevlendirmeler sağlık hizmetinin doğasını bozmakta, hem hizmeti hem çalışan motivasyonunu zedelemektedir. MR, poliklinik kan alma, EKG gibi birimlerde yapılan bu tür uygulamalara acilen son verilmelidir. Yetişkin Acil Servisi, Ege Bölgesi’nin en büyük acil servisi olmasına rağmen mevcut personel sayısı yetersizdir. Bu birime yeni gözlem odaları, özellikle sarı alan başta olmak üzere açılmalı; personel sayısı ivedilikle artırılmalıdır. Sağlık hizmeti taşıma şirketlerinin insafına terk edilmiş durumdadır. Taşeron kaynaklı taşıma sorunları nedeniyle hemşireler ilaç ve kan ürünlerini taşımaya zorlanmakta, bu durum hasta güvenliği ve görev tanımları açısından kabul edilemez bir tablo yaratmaktadır.

Güvenlik eksikliği nedeniyle yangın merdivenlerinin kapatılmasına son verilmeli, güvenlik personeli arttırılmalıdır. Altyapı eksikliği de bir diğer önemli sorundur. Sık sık arıza yapan asansörler hem hasta taşınmasını hem de hizmet akışını kesintiye uğratmaktadır. Ayrıca çalışanlara sunulan yemeklerin kalitesi sağlıkçıya yakışmayacak derecede düşük olup, temel beslenme ihtiyacını bile karşılamaktan uzaktır. Sabah sekizde ve akşam dörtte hastanemizin giriş ve çıkışlarında yoğun bir şekilde trafik yaşanmaktadır. Şurada ileride bulunan Laka Köyü’nün yolu ticari taksilere ve minibüslere açık olup, yaklaşık 7500 kamu-özel çalışanın araçlarına kapalıdır.

Bu yolun personele açılması trafiği bir nebze olsun rahatlatacak ve bu yoğun saatlerde yaşanan trafik kazalarının da önüne geçecektir. Birlik Sağlık Sen olarak, hastane başhekimi Sayın Gökalp Bey ve ekibini bu sorunlara acilen çözüm üretmek üzere göreve davet ediyoruz. İdarecilerimiz, güler yüzlü sağlık çalışanlarının moralini yükseltmeli ve onların sesine kulak vermelidir. Bu sorunlar sadece çalışanı değil, hizmet alan tüm halkımızı doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden sesimiz sadece emek mücadelesi değil, bir halk sağlığı çağrısıdır."