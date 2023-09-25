Birlik Sağlık Sen: Şehir Hastanesi yarım yamalak açılacak

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:22

Temeli 2013 yılında atılan ve açılışı 8 kere değişen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 29 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacağı açıklandı. Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, konu hakkında bir basın açıklaması yayımlayarak hastanenin yarım yamalak açılacağını söyledi.

“Hastaneyi, hangi yol? Hangi personel? Hangi ulaşım aracıyla açıyorsunuz?” diye soran Berna Boran, “Açılışı yılan hikayesine dönen, 30 ayda bitirilmesi planlanan İzmir Şehir Hastanesinin yaklaşık 10 yıldır bitirilememesini başarısızlık olarak gören Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesini alelacele açmak istedikleri görülmektedir. Aylardır, bazı basın yayın organlarında ve bazı sosyal medya platformlarında hastaneyle ilgili deprem güçlendirmesi, işçilerin eylemleri, ulaşım sorunu, vb. pek çok olumsuz haberlerin gündemde olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı tarafından halen resmi bir açıklamanın yapılmamış olması endişelere sebep olmaktadır.

Henüz bina içinde bazı çalışmaların yapıldığı, ulaşım, yol ve personel sorunu çözülmemiş olan, şehir hastanesinin yarım yamalak açılmasının pek çok sorunu da beraberinde getireceğini görmek için kahin olmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM RAYLI SİSTEM”

Yolların planlanmamasından dolayı hem personelin hem de yurttaşın zor durumda kalacağını aktan Baran, “Mevcut durumda, hastaneye ulaşım için tek yol olan, hastanenin önünden geçen çevre yolunun, hastane açılmadan bile, sabah akşam tıkanmasını göz önüne almadan hastaneyi açmak, o yolu kullanan vatandaşlara, hastaneye gitmek isteyen hastalara ve personellere eziyetten başka bir şey getirmeyecektir. Ulaşım sorunundan dolayı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansla hastaneye gidecek olan acil hastaların durumunu düşünmek bile istemiyoruz. Bize göre Hastanenin yol probleminin tek çözüm yolu raylı ulaşım sistemidir. Raylı sistem yapılmadan açılacak olan İzmir Şehir Hastanesine ulaşmak oldukça zor olacaktır” diye konuştu.

“RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADAN HASTANE AÇILIYOR”

Kamu zararının olacağına dikkat çeken Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı, “Bildiğimiz şekliyle, Yap işlet devret sistemiyle yapılan şehir hastanesinin açılışıyla birlikte garanti kapsamında taahhüt edilen ödemelerin yapılmaya başlanacağını ve durumun kamu zararına sebep olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda, şehir hastanesinin, ha bugün, ha yarın açılacak karmaşasından dolayı taşınacak hastanelerden hizmet alan vatandaşlar mağdur olmakta, personeller huzursuzluk içerisindedir. Muhtemelen hastanenin açılış tarihiyle ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kaç kez açılış tarihi verip, açılamamasından dolayı bir sıkıntının yaşandığını tahmin etmekle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın da hastanenin tam olarak tamamlanmadan açılmasını gönlünün rıza göstermeyeceğini düşünmekteyiz. Kamu oyundaki pek çok bilgi kirliliğine rağmen hiçbir resmî açıklamanın yapılmaması ve ısrarla hastanenin bir an önce açılmak istenmesini anlamak mümkün değildir” sözlerini kullandı.