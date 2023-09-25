Bayraklı Şehir Hastanesi için 8 kez açılış tarihi
AKP hükümetinin “yap işlet devret” modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi’nin temeli 2013 yılında atılmıştı. 30 ayda inşaatın biteceği belirtilen ve açılışı yılan hikâyesine dönen hastane için iktidar 10 yılda yedi kez tarih verdi.
Açılışı her seferinde ertelenen hastane için Erdoğan, son olarak dört ay önce Kocaeli mitinginde bayram öncesi açılış yapacağını belirterek yeniden müjde vermişti. Yine açılamayan hastane için 29 Eylül’de açılacağı açıklandı. TEKNOFEST için İzmir’e gelen Erdoğan’ın hastanenin açılışını yapması bekleniyor.
‘DEPREME DAYANIKSIZ’
Hastane için zeminin depreme dayanıksız olduğu uzmanlar ve STK’ler tarafından defalarca açıklandı. Ancak, Bakanlık iddialara yanıt vermedi. Geçe hafta ise bakanlık yetkililerinin hastaneyi devralmak için inceleme yaptığı ve üç ayrı bölümde depreme dayanıksız kolonlar tespit etti. Firmadan güçlendirme yapmasını istedi. Maden Tetkik Arama (MTA)’nın haritasında hastane alanından iki aktif fay geçiyor.
STK’lerin defalarca zeminin sağlam olmadığı ve zemin etüt raporlarının açıklanmasını istemesine rağmen bilgi paylaşılmadı. Hastanenin birçok cihazlarının yerleştirilmediği ve sağlık çalışanlarının ise atamasının yapılmadığı da iddialar arasında. Yurttaşlar, ‘Umarım bu kez açılır’ yorumunu yaptı.
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