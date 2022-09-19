Birlik Sağlık Sen: Sevgi Akarsu’nun yanındayız
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu’nun, asistan hekimlerin eylemlere katılmalarını engellemediği için yönetciler tarafından uygulanan mobbing nedeniyle istifa etmesi üzerine bir basın açıklaması yayımlayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Biz Birlik Sağlık Sen olarak Sevgi hocamızın ve çalışanlarımızın yanındayız” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu’nun istifasının yankıları sürüyor. Asistan hekimlerin anayasal hakları olan 15 Eylülde yaptıkları hak arama eylemine katılmalarını engellemediği için yöneticiler tarafından yapılan baskıya dayanamayarak istifa eden Akarsu’ya bir destek de Birlik Sağlık Sen’den geldi.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol imzalı yayımlanan basın açıklamasında “Seçimle göreve gelen Ana Bilim Dalı Başkanının mobbinle istifa ettirilmesi üzücüdür. Biz hocalarımızdan ve çalışanlarımızdan haksızlık ve hukuksuzluk karşısında durmalarını, bu gün Sevgi Hocaya yapılanın yarın bir başka bölüm başkanı yada başka bir çalışanımıza yapılmayacağının hiçbir garantisinin olmadığını ifade etmek isteriz. Ayrıca son birkaç yılda pek çok istifa ve görev değişikliklerinin olduğu ifade edilmektedir. Başhekimlik makamına getirilip, kısa sürede görevden alınanlar, branşında en iyi olan ülkemizde sayılı tecrübeli hocaların bile bölüm başkanlıklarından istifa ettiklerini ya da ettirildiklerini şahit oluyoruz. Biz Birlik Sağlık Sen olarak Sevgi hocamızın ve çalışanlarımızın yanındayız” denildi.
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