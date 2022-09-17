Prof. Dr. Sevgi Akarsu, çiçekle istifasını verdi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Üniversitelerde çalışan asistan doktorlar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Beyaz Reform' adıyla duyurduğu 'Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin dışında bırakılması sonrası iki günlük greve gitti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde de çalışan asistan hekimler iş bırakırken, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu yönetim tarafından yapılan baskılar sonucunda istifa etti.

Dekanlık ve başhekimlik asistanların grev yapmasına izin vermemesi konusunda birçok anabilim dalı başkanına baskı yaptığı ve “isimlerini bize verin soruşturma açacağız” dediği öğrenilirken, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu baskılara dayanamayarak istifa etti.

İstifa sonrası asistan hekimler Akarsu’yun odasının önünde toplanarak çiçeklerle hocalarına veda etti.