Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti: İstinaftan katile ret

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:23

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:35

Mahkeme, sanığa hiçbir indirim uygulamadan “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, sanık avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, indirim uygulanmasına ilişkin talepleri reddetti.

"ADALET ARAYIŞINDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cumhuriyet’e konuşan Çalışkan’ın ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Fatma Semra Çalışkan’ın, uyurken oğlunun yanı başında başından vurulararak vahşice öldürülmesi hepimizin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması ve istinaf taleplerinin Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmesi, kadın cinayetlerinde adalet arayışının önemli bir adımıdır. Ancak unutmamalıyız ki, kadına yönelik şiddetle mücadelede adaletin gecikmeden ve tavizsiz bir şekilde tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Faillere uygulanan ceza indirimleri, yalnızca adalet duygusunu zedelemekle kalmamakta, aynı zamanda potansiyel failleri cesaretlendiren bir etki yaratmaktadır” dedi.

“Kadına karşı şiddetle mücadele, sadece adli bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluktur” diyen Baykal sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Faillerin indirimlerden faydalanmasının önüne geçilmeli ve kadın cinayetlerinde cezasızlığa asla yer verilmemelidir. Fatma Semra Çalışkan davasındaki karar, tüm topluma adaletin kararlılıkla tesis edileceğine dair bir umut olmalı ve bundan sonra benzer davalarda örnek teşkil etmelidir. Hak, adalet ve eşitlik mücadelesi veren kadınlar olarak, adaletin tam ve eksiksiz olarak sağlanması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz”