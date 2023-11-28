Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla yaraladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.’yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:46
Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla yaraladı
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Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131’inci Sokak’ta meydana geldi. E.S., bir dönem dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S. ile konuşmak için, yaşadığı sitenin bahçesine gitti. 

İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. E.S., yanında getirdiği tabancayla H.S.’ye ateş ederek, kaçtı. Sitede oturanların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Elinden ve bacağından yaralanan H.S., ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

H.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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