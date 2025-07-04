Cumhuriyet Gazetesi Logo
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi cezası kaldırıldı

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi cezası kaldırıldı

4.07.2025 14:33:00
Güncellenme:
Elif Özge Yalçın
Takip Et:
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Üçüncü kez ev hapsine mahkum edilen BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti ev hapsi cezasını kaldırdı. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz'da.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği günlerde "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla tutuklanıp ardından av hapsine mahkum edilen  Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in duruşması  Gaziantep 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Savcı cezalandırma ve adli kontrol tedbirlerinin devamına dair mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve bir sonraki duruşma tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.

İlgili Konular: #ev hapsi #Mehmet Türkmen