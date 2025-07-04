BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği günlerde "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla tutuklanıp ardından av hapsine mahkum edilen Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in duruşması Gaziantep 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Savcı cezalandırma ve adli kontrol tedbirlerinin devamına dair mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve bir sonraki duruşma tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.