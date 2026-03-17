BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen'den mesaj: Sendikanıza sahip çıkın; bu kölelik ve sefalet düzeni birleşirsek değişir

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Karaca ziyaretten sonra sosyal medya hesabından Türkmen'in mektubunu kamuoyu ile paylaştı. Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıda dayanışma gösteren herkese selamlar ve sevgiler. Bir kere daha haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Tutuklanma sebebimi biliyorsunuz. Maaşları ödenmediği için günlerdir fabrika önünde eylemde olan Sırma Halı işçilerine destek vermek için ziyaret ettiğimde yaptığım konuşma yüzünden tutuklandım.

Konuşmada söylediğim şeyleri biliyorsunuz, tekrar etmeyeceğim. Özetle, bu ülkede işçiler için hukuk ve adaletin olmadığını, bu ülkede hukukun ve iktidarın zenginlerden patronlardan yana olduğunu söylediğim için. Eğer bunu söylemek suçsa, bu ülkenin yüzde 80'ini hapse atmaları gerekirdi.

"ALGIYI DEĞİL DÜZENİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Öğrendiğime göre Adalet Bakanı 'Bu ülkede hukukun güçlüden yana olduğuna dair algıyı değiştirmeliyiz' şeklinde bir açıklama yapmış. Yani Adalet Bakanı bile bu ülkede hukukun güçlüden yana olduğunu kabul ediyor. Ama algıyı değiştirmekten bahsediyor. Algıyı değil düzeni değiştirmemiz gerekiyor.

"SIRMA HALI İŞÇİLERİ HAKKINI ALANA KADAR ONLARI YALNIZ BIRAKMAYIN"

Yalnız olmadığımı biliyorum. Tutuklama konusunda toplumun pek çok kesiminin ve binlerce işçinin dayanışmasını çok yakından hissediyorum. Ama sesimi duyan herkesten çok özel bir isteğim var. Sırma halı işçileri hakkını alana kadar onları yalnız bırakmayın.

Yine tam beş buçuk aydır hakkı için direnen Tokat'taki Şık Makas işçilerini yalnız bırakmayın. Onların sesini tüm ülkeye ve tüm dünyaya duyurun. Destek olun, yanlarında olun. Eğer onların mücadelesi başarıyla, kazanımla biterse bu bedeller boşa gitmemiş olur.

"BİRTEK-SEN’E, SENDİKANIZA SAHİP ÇIKIN"

Son bir isteğim ve mesajım ise başta Antep Başpınar işçileri olmak üzere Türkiye’deki bütün tekstil işçilerine; BİRTEK-SEN’e, sendikanıza sahip çıkın. Sendikanıza üye olun. Birlik olun. Ve unutmayın; bu kölelik ve sefalet düzeni birleşirsek değişir."