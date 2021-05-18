Açlık sınırı asgari ücreti yakaladı! BİSAM raporu açıkladı

18 Mayıs 2021 Salı, 14:49

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk araştırması sonuçlarını açıkladı. Açlık sınırı asgari ücreti yakalayarak 2 bin 816 lira oldu. İstanbul’da açlık sınırı asgari ücreti de geçerek 2 bin 974 liraya, İzmir’de ise 3 bin 39 liraya çıktı. Araştırmaya göre son 18 yılda açlık sınırı 6 kat arttı.



Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 739 liraya yükseldi.

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Araştırmadaki veriler şu şekilde: “Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 758 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 733 TL, 15-18 yaş bir genç için 800 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 524 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 816 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 TL'ye ulaşmaktadır.”



EN MALİYETLİSİ SÜT ÜRÜNLERİ



Araştırmada, gıda gruplarının günlük harcama içerisinde yer aldığı yüzdelikler şu şekilde: “Süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 33.8 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 18.9'dur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9'dur. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.7'dir.”





