Bisikletiyle dünya turu yapan Hollandalı hemşire Türkiye’de
Hollandalı Eetje Barco, İsviçre’de hemşirelik yaparak kazandığı parayla bisikletine binip dünyayı geziyor. Barco, Türkiye’nin ardından Gürcistan ve İran’a uğradıktan sonra da Ermenistan’a varacağını belirtti.
Ülke ülke gezerek Türkiye’ye gelen hemşire Barco (30), 4 bin 500 kilometre yol yaptığı bisikletiyle İznik’in Boyalıca Mahallesinde mola verdi.
Geceyi de Boyalıca Mahallesi’nde çadırda kalarak geçirdikten sonra İznik’in tarihi yerlerini gezen Barco, daha sonra da Bilecik, Söğüt, Eskişehir, Nevşehir, Kapadokya, Gürcistan ve İran’a uğradıktan sonra da Ermenistan’a varacağını belirtti.
Hollandalı Eetje Barco, "Farklı kültürleri, dilleri ve insanları tanımayı seviyorum. Bisiklet ile bir ülke hakkında çok şey deneyimleyebilirsiniz. Çünkü çok yavaş gidersiniz ve yerel halkla iletişim kurabilirsiniz. Her zaman tanıştığım herkesten gittiğim ülkeler ve şehirler hakkında bir şeyler öğreniyorum" dedi.
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