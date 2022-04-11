ABD merkezli büyük kripto para borsası Coinbase'den yeni hamle

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:41

NEAR, piyasa değerine göre ilk 20 kripto varlığı arasına girmiş durumda ve Binance, Huobi, KuCoin ve Upbit dahil olmak üzere yalnızca birkaç kripto borsasında listeleniyor. bu durum özellikle ABD piyasası gibi hacimli pazarlarda işlem görmesini kısıtlıyor.

Diğer yandan Sam Bankman-Fried kurucusu ve CEO’su olduğu FTX, yatırım kolu FTX Ventures'ın Near Protocol'ün bu hafta açıklanan son 350 milyon dolarlık yatırım fonu katılımcılarının biri olduğu göz önüne alındığında borsanın yakın zamanda NEAR tokenini platformuna dahil etmesi şaşırtıcı olmaz.

AVALANCHE, TERRA UST REZERVİNE EKLENDİ

Avalanche (AVAX), Terra Luna Vakfı'nın Avalanche'ı UST rezervine eklediğini açıklamasından sonra talebinde bir artış görerek fiyatı yükseldi. Bu gelişmenin yanında Terra Luna Vakfı yeni bir oyun alt ağı oluşturmak için Avalanche ile bir ortaklık duyurdu.

SHİNHAN BANK, GÜNEY KORE’DE ŞİRKETLERE KRİPTO HİZMETİ TEKLİFİ GÖTÜREN İLK BANKA OLDU

Güney Kore merkezli Shinhan Bank, ülkede kripto para birimi ile ilgili hizmetler sunan ilk yerel finans kurumu oldu. Ayrıca, Shinhan Bank, Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanımı Yasası'nın uygulanmasının ardından böyle bir girişimde bulunan ilk şirket.

Bu yasa, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CTF) düzenlemelerini sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına kadar genişleten bir yasa olarak revize edildi.

BİTCOİN MADENCİLİK DEVLERİNİN GÖZÜ ORTA DOĞU VE AVRUPA’DA

ABD'de konuşlu büyük ölçekli Bitcoin madencileri, enerji yoğun ve hafifçe düzenlenmiş endüstrilerini genişletmek için İskandinavya, Orta Doğu ve diğer bölgeleri araştırıyor.

Austin, Teksas merkezli madencilik şirketi Core Scientific'in CEO'su Mike Levitt Perşembe günü Miami'de düzenlenen 2022 Bitcoin Konferansı'nda, "ABD'de coğrafi olarak çeşitlendik ama aynı zamanda ABD dışına da bakıyoruz" dedi.

En mantıklı bölgelerin, bazı ülkelerin uygun güç kaynaklarına ve sermayeye sahip olduğu İskandinavya ve Orta Doğu olduğunu söyledi.

MEKSİKA, BİTCOİN'İ YASALLAŞTIRABİLİR

Dünyanın en büyük kripto kongresi Miami’de düzenlenen Bitcoin 2022 Konferansı sırasında, Meksikalı senatör Indira Kempis, önümüzdeki iki ay içinde Bitcoin'i ülkede yasal bir ödeme aracı haline getirecek bir yasa tasarısı sunma niyetinde olduğunu açıkladı.

Blockstream'in eski baş strateji sorumlusu Samson Mow ile birlikte Kempis, mevzuatın Bitcoin'i nüfus için anayasal bir hak haline getirmek adına Fintek ve Para Yasası ile ilgili düzenlemeleri değiştireceğini açıkladı.

Kempis'e göre, Meksika'da 66 milyon kişi finansal sistemden dışlanıyor. Bu nedenle, senatör, Bitcoin'i bu sorunun çözümü olarak önererek, kapsayıcılık ve finansal eğitim sağlamayı hedefliyor.