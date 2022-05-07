Bitlis kırsalında toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil ve kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak Bitlis merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirilip, imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.
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