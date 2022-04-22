MSB ve İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir polis ve iki asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ve Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit olduğunu açıkladı. EGM ise Fırat Kalkanı bölgesinde bir polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda iki asker daha şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün de hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
BİR POLİS ŞEHİT OLDU
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de bir polis memuru şehit oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ''Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur'' denildi.
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