Bitlis'te dehşet... Kaçırdığı kadının evinde katliam yaptı!

Mutki'de Cihan Oral adlı erkek, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini bastı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı. Kaçan zanlı Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:41
Bitlis'te dehşet... Kaçırdığı kadının evinde katliam yaptı!
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında dehşet anlar yalandı.

Edinilen bilgiye göre; Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u (27) kaçırdı. Ancak İnceyol Ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi. Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA KÖYE GELDİ

Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol’un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u (35) öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u (54) ise ağır yaraladı.

HER YERDE ARANIYOR!

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.


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