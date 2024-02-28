Adıyaman'da aile katliamı yapmıştı... Mağarada yakalandı!
Samsat ilçesinde tartıştığı evli olduğu kadın, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi, saklandığı mağarada yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde evli olduğu kadını, bacanağını ve bacanağının oğlunu vurarak olay yerinden kaçan Kasım A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
7 GÖZALTI!
Ekipler, şüphelinin olayın yaşandığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir mağarada saklandığını belirledi.
Kasım A. ile olayla ilgili 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Taşkuyu köyünde 27 Ocak'ta, evli olduğu kadın ve bacanağıyla tartışan Kasım A., yanında bulundurduğu tabancayla Tuğba A., bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'ya ateş ederek ağır yaralamıştı.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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