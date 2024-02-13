Gaziantep'te aile katliamı! Eşini ve üvey oğlunu öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını ve üvey oğlunu öldüren zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:47
Gaziantep'te aile katliamı! Eşini ve üvey oğlunu öldürdü
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Geylani Mahallesi 20. Cadde'deki evde, Cemal Y. (58) ile birlikte yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y, yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri Cemal Y'yi gözaltına aldı.


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