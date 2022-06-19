Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

19 Haziran 2022 Pazar, 17:00

Bitlis'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde bulunan cansız bedeni çıkarttı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİĞİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.