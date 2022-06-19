Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

Jandarma ve AFAD ekipleri, Bitlis Deresi'nden kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 17:00
Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Bitlis'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde bulunan cansız bedeni çıkarttı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİĞİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


bitlis erkek ceset
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler