Bitlis'te eğitime 'kar' tatili

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 09:08
Bitlis'te eğitime 'kar' tatili
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Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirild


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