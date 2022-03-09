Bitlis'te eğitime 'kar' tatili

09 Mart 2022 Çarşamba, 09:08

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirild

