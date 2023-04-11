Bitlis'te 'esrarengiz ışık' paniğe neden oldu
Bitlis’in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen ‘yeşil ışık’ yurttaşları meraklandırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Adilcevaz ilçesi semalarında uzunca süre havada görünen mercek bulutunun ardından Tatvan ilçesinde ise gece saatlerinde gökyüzünde beliren ve uzun süre görünen ‘yeşil ışık’ yurttaşları meraklandırdı.
Merak uyandıran yeşil ışığı gören yurttaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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