Bitlis'te 'esrarengiz ışık' paniğe neden oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen ‘yeşil ışık’ yurttaşları meraklandırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:05
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Adilcevaz ilçesi semalarında uzunca süre havada görünen mercek bulutunun ardından Tatvan ilçesinde ise gece saatlerinde gökyüzünde beliren ve uzun süre görünen ‘yeşil ışık’ yurttaşları meraklandırdı.

Merak uyandıran yeşil ışığı gören yurttaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 


bitlis yeşil ışık

İlgili Haberler

'Ozon terapisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor'

'Ozon terapisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı
Bazı insanlar parlak ışıkta neden hapşırıyor?

Bazı insanlar parlak ışıkta neden hapşırıyor?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler