Bitlis'te feci kaza! İki araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:19

Güncelleme: 25.06.2023 - 17:39

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Beşminare Mahallesi çevre yolu kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.