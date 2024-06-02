Bitlis'te hortum paniği

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum korkuttu.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:47
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Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yerleşim yerlerinden uzaktaki kırsal alanda oluşan hotum korkuya neden oldu. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.


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