Bitlis'te hortum paniği

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:01

Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yerleşim yerlerinden uzaktaki kırsal alanda oluşan hotum korkuya neden oldu. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.