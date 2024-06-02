Bitlis'te hortum paniği
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum korkuttu.
Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yerleşim yerlerinden uzaktaki kırsal alanda oluşan hotum korkuya neden oldu. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.
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