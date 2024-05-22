Bitlis'te yağmur: Şimşekler geceyi aydınlattı

Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:17
Bitlis'te yağmur: Şimşekler geceyi aydınlattı
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Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu kentte gece boyu şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı. 


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