Bitlis'te yağmur: Şimşekler geceyi aydınlattı
Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.
Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili oldu.
Yağışın etkili olduğu kentte gece boyu şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- Emeklilere yüzde 15 indirim yürürlükte
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- Erdoğan'a fark attılar
- Arda Güler tarihe geçti!
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Yapı Kredi satılıyor mu?