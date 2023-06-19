Bitlis'te inşaat alanında toprak kaydı: 2 işçi yaralı

Bitlis'te, inşaat çalışmaları sırasında yaşanan toprak kaymasında, 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:59
Bitlis'te inşaat alanında toprak kaydı: 2 işçi yaralı
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Hüsrevpaşa Mahallesi Zümrüt Evleri mevkisinde devam eden binanın inşaat çalışmasında, sabah saatlerinde, toprak kayması yaşandı. İnşaatta çalışan Oktay Ballıoğlu ve Enes Mişıh, yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olayın yaşandığı inşaat alanına AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 


Ambulans bitlis

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