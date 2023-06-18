Bursa'da metal işçileri üretim durdurdu!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan, yaklaşık 430 kişinin çalıştığı ve metal alanında faaliyet yürüten Pakkens fabrikasında Türk Metal Sendikası’na üye bir işçinin kovulmasına karşı işçiler direnişe geçti. Fabrikada 3 Temmuz’a kadar üretim durdu.

Türk Metal Sendikası Orhangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer, süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. Sazbiçer, 2022’nin şubat ayında fabrikada yetki belgesi aldıklarını ve işverenin yetkiye itiraz ettiğini belirtti. Olayla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Sazbiçer, “Sürece ilişkin üyelerimize bilgi veriyorduk. Davayı kazanma ihtimalimiz olduğu için fabrikada sözcü üyelerimizden birini işten çıkardılar” dedi.

İşveren yetkililerinin emekçilerin taleplerini dinlemediğini ifade eden Sazbiçer, “Çalışma barışının sağlanması için ve sendikayla masaya oturulması için işveren vekillerine ulaşmaya çalıştık ancak yanıt alamadık. İşçiler iş durdurduğu için işveren 3 Temmuz’a kadar üretimi durdurdu” ifadelerini kullandı.

‘İNSANCA İŞ DÜZENİ’

İsmini vermek istemeyen bir işçi ise işten çıkarılan sendika üyesi dönene kadar mücadele edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Biz direnişe başladıktan sonra fabrikanın tuvaletlerini kapattılar. 2 gün sonra da herkesi yıllık izne çıkardılar. Bir haftadır direnişimiz sürüyor. Sendikamız yetkiyi aldı ancak bu süreç mahkemeye yansıdı. Bir buçuk yıldır da bu süreç devam ediyor. Sendikamızı tanısınlar ve insanca yaşayacağımız bir iş düzenini sağlasınlar istiyoruz.”