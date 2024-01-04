Bitlis'te kar yağışı etkili oldu!

Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

DHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 23:30
Bitlis'te kar yağışı etkili oldu!
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Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen kar kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Ekipler, Bitlis çevre yolu, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkilerinde trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışması başlattı.


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