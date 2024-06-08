Bitlis’te kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

Bitlis’te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan sac ve tahta parçaları bazı ev ile araçlarda hasara neden oldu.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:45
Bitlis’te kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü
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Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın, Beşminare Mahallesi'nde de iş merkezinin çatısının bir bölümü uçtu.

Yurttaşların haber vermesi üzerine, çatıların uçtuğu bölgelere AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatılardan kopan sac ve tahta parçalarının isabet ettiği iki binanın dış cephesinde, cam balkonlar ve balkon korkulukları ile park halindeki 2 minibüste hasar meydana geldi.

AFAD ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı, polisler de çatıları uçan binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.


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