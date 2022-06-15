Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güngören köyüne bağlı Erdoğan mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ot biçme anlaşmazlığı olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5 GÜN ÖNCE 3 KİŞİ ÖLDÜ
Öte yandan 5 gün önce Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde yine ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada akraba oldukları belirtilen 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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