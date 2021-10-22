'Biz fırıldak değiliz' sloganıyla tanınmıştı... Abdurrahman Boztaş yaşamını yitirdi
Adana'da bağımsız belediye başkanı ve milletvekili adayı olan, 'Biz fırıldak değiliz' sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyası ilgi gören emektar gazeteci 71 yaşındaki Abdurrahman Boztaş, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Adana'da, 22 Temmuz 2007'deki genel seçimlerde "Biz fırıldak değiliz. Bu tekere çomak sokmayın" sloganıyla gündeme gelen, sosyal medyada en çok takip edilen bağımsız milletvekili adayı olan ancak kazanamayan, 29 Mart 2009’daki yerel seçimler için de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bağımsız aday olan Abdurrahman Boztaş, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.
Aile bireylerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Boztaş’ın hayatını kaybettiği saptandı.
MESLEKTAŞLARINI ÜZDÜ
Kentte uzun yıllar yerel medyada görev yapan sürekli basın kartı sahibi Abdurrahman Boztaş, son yıllarda ‘Her şeyi bilen adam’ programlarıyla izleyicinin karşısına çıkıyordu. Kentte görev yapan gazeteciler ve protokol tarafından sevilen Boztaş’ın ölümü, meslektaşlarını üzdü.
Emektar gazetecinin ölüm haberini alan meslektaşları, üzüntülerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
Abdurrahman Boztaş’ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
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