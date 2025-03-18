'Bizi kim alabilir?' dediler: Silahla havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
Malatya’da silahla ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, aralarında "Bizi kim alabilir?" diyerek meskun mahalde silahla ateş açan bir zanlının da bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Malatya #bireysel silahlanma
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